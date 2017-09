Come segnalato sul forum di NeoGAF, alcuni rivenditori dell'Est Europea hanno aggiunto in listino il misteriosoper PlayStation 4 e Xbox One. La collection è apparsa nei database di negozi online come Alza, Heureka, GetGame e MadGamer.

Al momento non ci sono dettagli sui contenuti di Shenmue 1 e 2 Pack, anche la data di uscita è avvolta nel mistero in quanto i negozianti riportano solamente un generico "2017", probabilmente un semplice placeholder. Al momento, SEGA non ha commentato il leak, restiamo quindi in attesa di capire se i primi due episodi di Shenmue arriveranno effettivamente su PlayStation 4 e Xbox One.