Shenmue 1 e 2 Remastered in arrivo nel 2017?

Nuovi rumor su: secondo una fonte molto vicina ad, le versioni rimasterizzate diarriveranno nel corso del 2017 su piattaforme non meglio specificate (presumibilmente PC, Xbox One e PS4).

SEGA sarebbe al lavoro da tempo su queste riedizioni, entrambi i titoli faranno parte di una raccolta e saranno quindi venduti insieme e non separatamente. Secondo la stessa fonte, Shenmue III sarebbe adesso previsto per il 2018, difficilmente YS Net riuscirà a completare i lavori entro la fine dell'anno in corso.

Ricordiamo che quanto riportato è solamente un rumor, come tale vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni. E' pur vero che recentemente, SEGA ha registrato il dominio ShenmueHD.com, facendo quindi pensare a un notevole interesse per le remastered di Shenmue e Shenmue 2.