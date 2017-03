Shenmue 3: aperta una petizione per portare il gioco su Switch

Il team di Shenmue500K ha lanciato una petizione per convincerea portaresu Switch. Secondo gli autori, la nuova consoleè una piattaforma coraggiosa che entra in scena per cambiare le regole del gioco, esattamente come il, da qui la volontà di avere il terzo episodio disu Switch.

Se siete interessati, potete firmare la petizione cliccando qui, nel momento in cui scriviamo i sostenitori sono poche decine ma la cifra è sicuramente destinata a crescere nelle prossime ore. Una volta raggiunto un buon numero di firme, il documento sarà inviato all'attenzione di YS Net per dimostrare l'interesse della community nei confronti di Shenmue III per Nintendo Switch.