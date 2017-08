Shenmue 3: i modelli poligonali mostrati alla Gamescom sono provvisori

Durante un'intervista pubblicata su Game Watch Japan , Yu Suzuki ha rivelato tanti nuovi dettagli su, confermando tra le altre cose che i modelli poligonali mostrati nel teaser trailer della Gamescom sono del tutto provvisori e soggetti a futuri cambiamenti.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi dettagli emersi su Shenmue 3 nel corso dell'intervista:

Il teaser trailer di Shenmue 3 era in-engine e mostrava l'attuale grafica in-game.

Tutti i modelli poligonali dei personaggi sono provvisori e soggetti a futuri cambiamenti.

Le animazioni facciali sono state rimosse all'incirca un mese fa.

Il teaser è stato realizzato appositamente per la Gamescom 2017, non ci sono altri piani per mostrare il gioco nel corso della fiera tedesca o al prossimo Tokyo Game Show.

Deep Silver pubblicherà il gioco a livello internazionale. Deve essere ancora stabilito un publisher specifico per il Giappone.

Suzuki vorrebbe continuare le serie con Shenmue 4, se possibile (come confermato anche al nostro Francesco Fossetti durante un incontro avvenuto alla Gamescom).

anche al nostro Francesco Fossetti durante un incontro avvenuto alla Gamescom). Suzuki non è interessato a forza la storia di Shenmue per completarla in Shenmue 3.

Shenmue 3 richiederà all'incirca 30 ore di gameplay per essere completato.

Il motore per il sistema di combattimento di Shenmue 3 è stato costruito da zero, e al contrario di Shenmue 2 non impiegherà l'engine di Virtua Fighter.

Pianificata una funzione che permetterà di telefonare ai personaggi di Shenmue 1 e 2 in Shenmue 3.

Suzuki vorrebbe portare il maggior numero possibile di doppiatori dei primi due capitoli, ma alcuni di loro si sono ritirati. Sceglierà una nuova attrice per Shenhua.

Probabilmente la colonna sonora dei primi due Shenmue verrà riutilizzata in Shenmue 3.

La nuova partnership con Deep Silver è forte ed è mirata a realizzare un'esperienza di gioco più ambiziosa di quella che poteva essere garantita con la campagna Kickstarter.

Come era lecito aspettarsi, i modelli poligonali mostrati nel primo teaser trailer di Shenmue 3 sono assolutamente provvisori, dal momento che il gioco si trova ancora in pieno processo di sviluppo. Addirittura apprendiamo che le animazioni facciali sono state implementate in un primo momento, per poi essere eliminate prima del teaser trailer, con l'obiettivo di migliorarle e introdurle nuovamente in un secondo momento. Questo significa che la resa estetica dei personaggi dovrebbe migliorare in modo significativo nel corso dei prossimi mesi.

Cosa ne pensate di questi nuovi dettagli?