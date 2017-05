Shenmue 3 non sarà all'E3 2017, pubblicato un nuovo video diario di sviluppo

ha pubblicato il terzo video diario di sviluppo di, che mostra brevemente i lavori sul modello poligonale di un nuovo personaggio. Gli sviluppatori inoltre hanno confermato che il gioco non comparirà in alcuna forma all'E3 di Los Angeles.

Il team è concentrato al massimo sullo sviluppo del progetto, per questo Yu Suzuki e il suo team hanno deciso di non partire per gli Stati Uniti per mostrare Shenmue 3 all'E3 di Los Angeles. In ogni caso, a giugno verrà pubblicato il consueto aggiornamento mensile sullo stato dei lavori.

Shenmue III è ancora privo di una finestra di lancio, secondo alcuni rumor recenti SEGA sarebbe pronta a annunciare Shenmue 1+2 Remastered, in arrivo nel 2017. Nessuna conferma in merito da parte del publisher.