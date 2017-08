Shenmue 3 non sarà la conclusione della serie, parola di Yu Suzuki

Come molti di voi già sapranno,, creatore di, è presente alla Gamescom di Colonia. Il nostro Francesco Fossetti è riuscito ad incontrarlo e a scambiare due parole con lui, ottenendo un'informazione molto importante: a quanto pare,non sarà la conclusione narrativa della saga.

Questo, almeno secondo l'immaginario di Yu Suzuki stesso. Durante un'intervista, infatti, il designer ha affermato che, nonostante il team avesse ben chiara la storia, non è stato possibile inserirla interamente in Shenmue 3, e di conseguenza il vero epilogo della trama non è presente.



Questo potrebbe voler dire che, in futuro, la conclusione della storia di Shenmue, iniziata nel lontano 1999, potrebbe arrivare in un eventuale quarto capitolo, sebbene non ci sia alcun annuncio ufficiale al momento. Cosa ne pensate di questa dichiarazione?