Shenmue 3: le nuove immagini mostrano i protagonisti e la Muraglia Cinese

Dopo l'accordo di publishing stipulato tra Ys Net e, la compagnia tedesca ha pubblicato due nuove immagini di, mostrando i volti dei due protagonisti e la Grande Muraglia Cinese, una delle ambientazioni ricreate all'interno del gioco.

Come potete vedere a fondo pagina, una delle due immagini svela i nuovi volti di Ryo Hazuki e Shenhua Ling, i due protagonisti di Shenmue 3, mentre l'altra mostra una porzione della Grande Muraglia Cinese, suggestiva architettura che sarà presente tra le ambientazioni del gioco.

Per saperne di più non rimane che attendere la Gamescom 2017 di Colonia, occasione in cui Yu Suzuki fornirà nuove informazioni sul gioco. Se invece sperate nell'arrivo dei primi due capitoli di Shenmue sulle moderne piattaforme, ricordiamo che le recenti dichiarazioni di SEGA hanno lanciato un buon segnale sulla possibile realizzazione di Shenmue 1+2 HD.

Cosa ne pensate delle nuove immagini?