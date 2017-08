Shenmue 3: il nuovo trailer a confronto con il filmato di annuncio dell'E3 2015

In occasione della, Yu Suzuki ehanno condiviso il primo teaser ufficiale di, che ha generato reazioni miste fra i videogiocatori. Oggi vi proponiamo un confronto fra questo video e il trailer di annuncio dell'E3 2015, al fine di esaminare i cambiamenti nel design dopo due anni di lavoro.

Come è facile osservare, i modelli dei protagonisti sono visibilmente differenti rispetto alla loro prima apparizione, l'atmosfera generale, tuttavia, sembra essere la medesima. Qual è la vostra opinione a riguardo? Nel trarre le vostre conclusioni, vi facciamo presente che il filmato presentato due anni fa non era in real time. Ricordiamo ai lettori, inoltre, che Yu Suzuki ha confermato che i modelli poligonali visti in questo nuovo trailer sono del tutto provvisori e privi delle animazioni facciali, che verranno inserite in un secondo momento. Shenmue 3 è atteso nella seconda metà del 2018 su Playstation 4 e PC, e sarà pubblicato da Deep Silver.