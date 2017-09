ha pubblicato oggi il quarto video diario di sviluppo diincentrato sulle animazioni facciali: la clip (della durata di 50 secondi) permette di ammirare i progressi fatti in questo campo dal team di sviluppo rispetto all'ultima build mostrata in occasione della Gamescom di Colonia.

Shenmue III è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PC Windows, il lancio è previsto per la fine del 2018 in formato retail e digitale, il publishing e la distribuzione saranno curati da Deep Silver. Nessuna conferma invece per Shenmue 1 e 2 HD Remaster, collection più volte rumoreggiata ma mai annunciata ufficialmente da SEGA.