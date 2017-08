ha pubblicato tre nuovi screenshot di, terzo episodio della serie diin arrivo alla fine del 2018 su PlayStation 4 e PC Windows. Le immagini sono interamente dedicate al personaggio di, protagonista della saga.

La scorsa settimana, durante la Gamescom di Colonia, il publisher Deep Silver ha pubblicato il primo trailer di Shenmue III, a questo proposito Yu Suzuki ha confermato che i modelli poligonali apparsi nel teaser non sono definitivi, inoltre il producer giapponese ha rivelato che il gioco non rappresenterà la fine della saga, lasciando intuire l'arrivo in futuro di Shenmue IV.