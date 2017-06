Shenmue 3 rimandato ufficialmente alla seconda metà del 2018

ha annunciato con un video pubblicato sulla pagina Kickstarter del gioco chenon uscirà quest'anno, il gioco è infatti stato ufficialmente rimandato alla seconda metà del 2018.

Inizialmente atteso per la fine del 2017, Shenmue 3 non riuscirà a rispettare la finestra di lancio precedentemente annunciata, il team sta lavorando per sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie con l'obiettivo di creareu n gioco ancora più grande ed ambizioso rispetto ai piani iniziali.

Yu Suzuki ha ringraziato tutti per il supporto ed ha ribadito che Shenmue 3 non sarà presente all'E3 di Los Angeles. Maggiori dettagli sul progetto dovrebbero comunque arrivare più avanti nel corso dell'anno.