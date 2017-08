Shenmue 3 trova un publisher: il gioco verrà pubblicato da Deep Silver

Con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale ha annunciato chesarà pubblicato da. Le due compagnie hanno stipulato un contratto di publishing, con l'obiettivo di distribuire il gioco in tutto il mondo.

Deep Silver, etichetta di Koch Media, è un publisher tedesco dietro importanti serie come Metro, Shin Megami Tensei, Killer is Dead e Saints Row, spesso responsabile della pubblicazione e della distribuzione nel territorio europeo. Nel caso di Shenmue 3, la compagnia si incaricherà di pubblicare il gioco in tutto il mondo.

Con l'occasione sono arrivati anche ulteriori dettagli sulla presenza di Shenmue 3 alla Gamescom 2017. Yu Suzuki sarà presente nella general admission entertainment area il 23 Agosto dalle 18:30 alle 19:30, e il 24 Agosto dalle 12:30 alle 13:30.

Se invece sperate nell'arrivo dei primi due capitoli di Shenmue sulle moderne piattaforme, ricordiamo che SEGA ha recentemente dichiarato di stare valutando seriamente la realizzazione di Shenmue 1+2 HD.