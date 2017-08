Shenmue 3: la Video Anteprima del nuovo gioco di Yu Suzuki dalla Gamescom 2017

ha approfittato della Gamescom 2017 per svelare nuovi dettagli sue mostrare il primo trailer del gioco.si prepara a tornare in una nuova avventura che riprenderà la storia da dove si era interrotta ma che, nelle intenzioni del suo creatore, non rappresenterà la fine della serie.

Il gioco uscirà alla fine del 2018 su PlayStation 4 e PC, pubblicato da Deep Silver. Per sapernr di più sulla nuova avventura di Ryo vi rimandiamo alla nostra anteprima di Shenmue 3.