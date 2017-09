Shenmue 3: Yu Suzuki parla del sistema di controllo e dei caricamenti

Parlando ai microfoni di Eurogamer, Yu Suzuki ha spiegato che ci sono ancora molte decisioni da prendere per il sistema di controllo di, considerando le differenze tra ile il pad del. Il gioco avrà inoltre tempi di caricamento molto più brevi rispetto ai predecessori.

"Per quanto riguarda il sistema di controllo non mi sono ancora deciso del tutto. Da un lato vorrei mantenere la configurazione originale dei primi due capitoli, ma dall'altro ci sono nuovi trend che sto prendendo in considerazione. Al momento sto usando il grilletto destro per correre e lo stick analogico per ruotare la telecamera, come per l'originale. Ma ancora devo prendere diverse decisioni." spiega Yu Suzuki.

Proseguendo nell'intervista, il game director si è espresso anche sui tempi di caricamento che potremo aspettarci da Shenmue 3, rapportandoli a quelli dei primi due capitoli della serie: "Questa volta il gioco inizierà in una vasta area che richiederà alcuni caricamenti iniziali, ma i tempi di caricamento saranno molto migliori rispetto ai due predecessori. Sono sensibilmente più veloci adesso".

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli su Shenmue 3, che ricordiamo essere previsto entro la fine del 2018 su PS4 e PC, ricordiamo che nelle ultime ore è comparso il remaster di Shenmue 1&2 nel catalogo di alcuni rivenditori.