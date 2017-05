Shenmue 3: Yu Suzuki parla della realizzazione della storia

Con un nuovo aggiornamento pubblicato sulla pagina Kickstarter diha postato un video in cuici racconta dello sviluppo narrativo del gioco, dandoci qualche piccola anticipazione sulla storia. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Il celebre autore di Shenmue parla delle sfide dietro lo storytelling nei videogiochi, confrontandolo con quello di altre forme espressive come il Cinema. Il diario di sviluppo precedente, invece, ha svelato il funzionamento (provvisorio) dei QTE all'interno del gioco, offrendoci un piccolo assaggio sulle meccaniche. Shenmue 3 è attualmente in fase di sviluppo per PC e Playstation 4, con la data di lancio ancora da definire (SEGA, inoltre, potrebbe pubblicare la Remaster di Shenmue 1 e 2).