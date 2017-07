Arrivano nuove notizie da parte del team di svilupporiguardo aed alla Gamescom di Colonia: il creatore della serie,, ha confermato la sua presenza all'evento tramite un post pubblicato su Kickstarter. Suzuki approfitterà dell'occasione per salutare il pubblico e comunicare novità nell'area business della fiera.

Al momento, non sappiamo cosa la compagnia abbia in programma per la Gamescom, di preciso. Purtroppo, non saranno presenti versioni giocabili di Shenmue 3, e le novità riguardo al gioco verranno condivise soltanto con la stampa e gli addetti ai lavori, nella Business Area. Tuttavia, Yu Suzuki visiterà anche l'Entertainment Area per incontrare i fan.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale della Gamescom.