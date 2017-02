Shift Happens esce da Steam Early Access e arriva su PC, PS4 e Xbox One

Lo sviluppatore Klonk Games e il publisher Deck13 hanno annunciato che Shift Happens, platform cooperativo, sta per lasciare Steam Early Access per approdare su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 22 febbraio.

Shift Happens era inizialmente previsto per il 2016, ma lo sviluppatore ha voluto prendersi ancora del tempo per ottimizzare ulteriormente l’esperienza cooperativa offerta dal suo titolo. Per coloro che volessero divertirsi da soli, il gioco realizzato da Klonk Games è inoltre provvisto di una modalità giocatore singolo. Il platform offrirà multiplayer locale e online, oltre 40 livelli di cui 8 sbloccabili e sfide uniche per ogni stage.

Shift Happens uscirà il 22 febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4.