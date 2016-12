Shigeru Miyamoto ricorda Satoru Iwata in un'intervista

è stato intervistato dal New Yorker in occasione del lancio die in questa occasione il game designer e produttore giapponese ha voluto condividere alcuni ricordi legati all'ex presidente di Nintendo

"Satoru aveva l'abilità di riuscire ad attirare molte persone intorno alla sua visione. Sapeva prendere le idee, dargli una forma ben precisa e usare tutto questo per motivare i colleghi. Iwata aveva massima fiducia nei team di Nintendo e ha lavorato duramente per permettere ai game designer di realizzare anche le cose più improbabile. In passato ha lavorato come programmatore e questo ha influito non poco nel suo ruolo dirigenziale." Tenere parole per ricordare l'amico e collega prematuramente scomparso nel luglio 2015.