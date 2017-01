Shigeru Miyamoto parla della filosofia dietro le sue scelte creative

Nella giornata di oggi Vox ha pubblicato sul proprio canale Youtube un'interessante intervista a, il padre di diversi titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi, come

In questo filmato di circa sei minuti lo sviluppatore ci spiega la filosofia dietro le sue scelte creative e ci racconta alcuni retroscena della sua lunga carriera nel campo dell'intrattenimento. Miyamoto ci rivela che secondo lui un gioco deve prima di tutto saper trasmettere un senso di appagamento, ovvero gratificare gli utenti per il raggiungimento di un determinato traguardo. Ricordiamo che in questo momento il developer è al lavoro, assieme a Eiji Aonuma, su The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è possibile che nuovi dettagli sul titolo vengano condivisi in occasione della presentazione di Nintendo Switch, che si terrà domani mattina alle 5:00 (orario italiano).