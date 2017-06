Shin Megami Tensei, Etrian Odyssey V e Radiant Historia presto in Occidente?

Probabilmente a causa di un errore, il sito ufficiale diha svelato in anticipo l'arrivo in Occidente di tre JRPG per Nintendo 3DS:

Shin Megami Tensei Strange Journey Redux e Radiant Historia Perfect Chronology dovrebbero uscire all'inizio del prossimo anno, mentre Etrian Odyssey V Beyond the Myth arriverà probabilmente durante l'autunno 2017. Tutti i riferimenti sono stati rimossi dal sito di Atlus, non è escluso che i tre giochi in questione possano essere annunciati durante l'E3 di Los Angeles, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutte le novità e gli aggiornamenti in merito.