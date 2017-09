Shin Megami Tensei per Switch: novità in arrivo il 23 ottobre

I fan della serie divorranno segnare sul calendario il giorno 23 ottobre 2017:, in occasione della nuova edizione del Tokyo Games Show, ha confermato che in questa data verranno finalmente svelati nuovi dettagli sul titolo in arrivo esclusivo su Nintendo Switch.

Al momento, possediamo informazioni davvero esigue sul titolo, per la prima volta mostrato a gennaio durante la presentazione ufficiale di Switch. Nell'attesa potete dare nuovamente uno sguardo al trailer di annuncio con cui il titolo è stato presentato dalla casa di Kyoto.

Shin Megami Tensei arriverà su Nintendo Switch ad una data ancora da precisare. Ricordiamo che la localizzazione occidentale del titolo non è ancora stata confermata in via ufficiale.