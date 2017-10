Se ricordate, durante la presentazione divenne mostrato il teaser trailer di un nuovo capitolo diin arrivo sulla console. Il progetto, ancora avvolto nel mistero, riceverà nuovi aggiornamenti in un occasione di un broadcast programmato per il 23 ottobre.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'annuncio è arrivato poche ora fa dalla stessa Atlus. Il broadcast potrà essere seguito su Youtube al seguente canale, a partire dalle 14:00 italiane del 23 ottobre. La compagnia fornirà nuovi aggiornamenti sul progetto, permettendoci di capire qualcosa in più sul nuovo capitolo di Shin Megami Tensei in arrivo su Nintendo Switch.

Voi cosa vi aspettate?