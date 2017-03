Shin Megami Tensei per Switch: trapela una nuova immagine

Insieme all'annuncio diperha mostrato una versione estesa del primo trailer dedicato al nuovo capitolo diper. A fondo pagina vi abbiamo riportato un'immagine tratta dal video.

Atlus non ha avuto niente da aggiungere sul nuovo capitolo di Shin Megami Tensei per Nintendo Switch, di cui al momento conosciamo molto poco. L'immagine riportata a fondo pagina, comunque, può rappresentare un piccolo indizio sull'ambientazione del gioco. Voi che cosa vi aspettate dal progetto? Ricordiamo che al momento il titolo è stato annunciato solo per il Giappone, infatti la localizzazione occidentale non è stata ancora confermata. Non rimane che attendere ulteriori dettagli da Atlus.