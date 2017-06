ha annunciato che(versione inglese di) sarà disponibile in Occidente nel corso del 2018, esclusivamente su Nintendo 3DS.

Shin Megami Tensei Strange Journey Redux è un remake di Shin Megami Tensei Strange Journey, titolo uscito nel 2009 su Nintendo DS. Questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato, un miglior bilanciamento del gameplay e nuovi contenuti non ancora annunciati. Il publisher non ha rivelato altri dettagli riguardo la finestra di lancio, non è escluso che maggiori notizie possano arrivare dall'E3 di Los Angeles.