Nella giornata di ieri,ha pubblicato un misterioso teaser trailer , annunciato da pochi minuti su Dengeki Online: si tratta di, sequel di

Shin Yomawari sarà disponibile in Giappone dal 24 agosto su PlayStation 4 e PlayStation Vita, segnando di fatto il debutto della serie su console casalinghe. Maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi giovedì, quando Dengeki PlayStation arriverà nelle edicole giapponesi.

Per il momento, il lancio di Shin Yomawari non sembra essere previsto sul mercato occidentale, restiamo comunque in atteaa di eventuali conferme o smentite in merito.