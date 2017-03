Shiness The Lightning Kingdom: data di uscita annunciata

ha annunciato chesarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 dal 18 aprile. Il gioco è un GDR sviluppato dallo studio francese, con una trama basata sui viaggi nel tempo in un universo parallelo.

Nei panni di Chado i giocatori dovranno esplorare le Isole Celesti e mettere fine a una lotta per la conquista del pianeta che dura ormai da decenni. Per farlo, dovremo trovare lo spirito magico di Shiness.

Il gioco presenta un comparto grafico coloratissimo e vivace, con un tratto marcato e colori brillanti, oltre a un comparto audio con musiche di stampo fantasy pensate per catapultare il giocatore nell'atmosfera del Regno Magico. Shiness The Lightning Kingdom sarà disponibile dal 18 aprile in formato digitale, al momento non ci sono conferme di una possibile uscita dell'edizione retail.