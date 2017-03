Il team indie franceseha appena annunciato cheè entrato ufficialmente in fase gold: lo sviluppo del gioco è quindi terminato, i contenuti sono definitivi ed il titolo è pronto per essere pubblicato da parte del publisher

Nato dal supporto dei fan su Kickstarter, Shiness: The Lightning Kingdom è un action-RPG sognante e colorato che racconta le avventure di Chado e i suoi compagni che visitano le "Isole Celesti" a bordo di una nave volante.

Il gioco sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC, ma l'edizione console sarà esclusivamente in formato digitale. Al momento non è ancora stata comunicata la data di lancio di Shiness: The Lightning Kingdom, ma restiamo in attesa di novità al riguardo.