Shiness The Lightning Kingdom: Video Recensione della versione PC

confeziona un mix unico ed innovativo. Accanto ad uno stile bellissimo e ad un combat system più dinamico rispetto a quello di altri JRPG, si celano però protagonisti poco carismatici, una trama eccessivamente banale e una serie di fastidiosi bug.

L'opera prima del team Enigami resta comunque un'avventura indubbiamente affascinante, adatta in particolar modo a tutti gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi. Shiness The Lightning Kingdom è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.