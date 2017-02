Shinji Hashimoto: nuovi giochi di Final Fantasy sono in fase di sviluppo

Durante l'evento per festeggiare il trentesimo anniversario dinon ha annunciato nuovi episodi della serie ma questo non vuol dire che gli studi della compagnia non siano al lavoro su nuovi progetti legati al franchise, come confermato dal brand manager

Sulle pagine di Famitsu, Hashimoto ribadisce come la cerimonia per il trentesimo anniversario abbia rappresentato solamente l'inizio di un nuovo percorso. L'obiettivo era quello di rendere omaggio alla serie con una cerimonia in grande stile, tanti nuovi progetti (giochi, ma non solo) sono in fase di lavorazione e verranno svelati al momento opportuno. Infine, Hashimoto conferma che al momento non ci sono novità da comunicare relativamente a Final Fantasy VII Remake.