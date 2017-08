Shinji Mikami: l'elemento centrale di The Evil Within 2 sarà la narrazione

In una recente intervista ai microfoni di Famitsu, Shinji Mikami e John Johanas hanno parlato delle caratteristiche che contraddistingueranno, sequel diretto dell'apprezzato titolo horror sviluppato da

In questo secondo episodio i giocatori godranno di una maggiore libertà, dal momento che sarà possibile completare i capitoli dell'avventura tramite approcci diversi; non saranno presenti, infatti, sezioni stealth o combattimenti obbligatori. Veniamo inoltre a sapere che il focus principale del gioco sarà la narrativa: lo scopo del team non è proporre un sequel più spaventoso del predecessore, ma creare la miglior storia possibile all'interno del setting già esistente. Infine, i due sviluppatori hanno affermato che la seconda parte della storia sarà particolarmente coinvolgente e di non desistere a causa della difficoltà.

The Evil Within 2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 27 Ottobre.