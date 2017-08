Shinji Mikami potrebbe tornare a guidare il franchise Resident Evil in futuro?

Intervistato recentemente da PCGamesN,ha rivelato che in futuro tornerebbe volentieri a dirigere un nuovo episodio di, ma solo a patto che il publisher soddisfi al 100% le sue condizioni.

Nello specifico, il papà di Resident Evil (ora al lavoro su The Evil Within 2) si esprime con queste parole in merito alla possibilità di tornare a lavorare sulla serie Capcom: "Potrei, se si presentasse l'occasione in futuro certamente la valuterei, ma solo in cambio della totale libertà creativa per il progetto."

Mikami non esclude dunque a priori un suo ritorno alla guida della famosa saga horror, attualmente il game designer giapponese sta lavorando al sequel di The Evil Within, in uscita il 13 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.