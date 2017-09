Shinji Mikami vorrebbe portare The Evil Within 2 su Nintendo Switch

In una recente intervista ai microfoni di, Shinji Mikami, producer die director del primo capitolo, ha parlato di un'eventuale porting perdel nuovo episodio della serie horror.

"Penso che una versione Switch sarebbe interessante. Mi piacerebbe provarci se ne avessi la possibilità", una dichiarazione che non conferma assolutamente l'arrivo del titolo sull'ibrida della Grande N, ma che potrebbe accendere le speranze dei videogiocatori, considerando la posizione di rilievo ricoperta dallo sviluppatore all'interno del team e la recente apertura di Bethesda nei confronti di Switch, con gli annunci dei porting di DOOM e Wolfenstein 2: The New Colossus.

The Evil Within 2 uscirà il 13 ottobre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC.