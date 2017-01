Shinobi parla della cancellazione di Scalebound e si esprime sulle IP Microsoft

La cancellazione diha gettato molte ombre su futuro di Xbox, sono in molti a pensare che la casa di Redmond non abbia al momento una line-up di esclusive tale da riuscire a mettere in ombra la concorrenza. Sulla situazione si è espresso anche l'insider Shinobi602, che si dice molto preoccupato in merito.

Shinobi ha affidato il suo sfogo al forum di NeoGAF: "La cancellazione di Scalebound è davvero un brutto colpo per il brand Xbox. La console manca totalmente di giochi single player, almeno sul fronte delle esclusive. Tutti i titoli di punta sono concentrati sul multiplayer, da Forza Motorsport 7 a Sea of Thieves, passando per State of Decay 2 e Crackdown 3. E su quest'ultimo ho sentito voci non proprio positive sullo sviluppo, anche se la situazione non sembra essere simile a quella di Scalebound.

Faccio fatica a pensare a quali possano essere le sorprese di Microsoft per l'E3 2017. Halo 6 è davvero prevedibile e non sembra ci siano publisher third party pronti ad avere esclusive per Xbox, a meno che Microsoft non decida di aumentare il budget a disposizione della divisione videogiochi, cosa che francamente dubito accadrà. Le loro maggiori IP sono in declino, Halo continua a reggere bene ma con numeri molto inferiori rispetto al passato e Gears 4 non ha venduto poi così bene in proporzione con il primo e secondo episodio. Quello che sta accadendo è esattamente l'opposto di quanto i fan hanno chiesto a Phil Spencer, al momento del suo arrivo aveva promesso tanti nuovi giochi ma si parla ancora di titoli annunciati nel 2013/2014, nel frattempo sono stati cancellati molti giochi e vari studi sono stati chiusi. Non ho molte speranze per il futuro, a Scorpio serve software di qualità e al momento non sembra esserci."

Se volete approfondire l'argomento relativo alla cancellazione di Scalebound e al futuro di Xbox vi rimandiamo al nostro speciale.