Shinobi602 si esprime sul supporto 4K di Project Scorpio

In un breve Tweet, l'insider Shinobi602 è tornato a pronunciarsi sulle potenzialità di, affermando che a suo dire la console riuscirà a far girare inreali la maggior parte dei titoli, presentando vari miglioramenti grafici (non meglio specificati) rispetto alle controparti per Xbox One.

L'insider non si è sbilanciato ulteriormente sulla questione, limitandosi dunque a riportare il suo parere sulle potenzialità di Scorpio, piattaforma che Microsoft definisce come "la più potente console mai creata, con una GPU da 6 TeraFLOPS. La prima e unica console per i giochi in 4K e VR in alta fedeltà."



Anche secondo gli esperti hardware della nostra redazione, Xbox Scorpio sarà una console pensata per aumentare la risoluzione dei giochi Xbox One esistenti, o, in ogni caso, possibili su un hardware della stessa potenza (1.3 TeraFLOPS di GPU).



I dubbi riguardano piuttosto quanti di questi giochi potranno girare in 4K nativi, visto che la potenza di Scorpio non è sufficiente ad upscalare un gioco partendo ad esempio da 900p, senza nessuna ottimizzazione software; è possibile che Microsoft abbia implementato dell'hardware aggiuntivo per raggiungere questo risultato su quasi tutti i giochi, compresi quelli che partivano da risoluzioni inferiori ai 1080p nativi, ma per saperne di più dovremo attendere le 15:00 di oggi, quando Digital Foundry rivelerà le specifiche tecniche di Scorpio.



