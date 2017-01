Shinobi602: Sony è orgogliosa di Horizon Zero Dawn

Dopo aver rivelato che il gioco entrerà probabilmente in fase Gold durante la prossima settimana, l'insider Shinobi602 si è spinto oltre, rivelando cheè assolutamente soddisfatta di, tanto da considerarlo il miglior titolo mai prodotto da un proprio studio interno.

Stando alle parole di Shinobi, i feedback interni sono assolutamente positivi e la dirigenza è entusiasta del progetto di Guerrilla Games, tanto da aver aumentato il budget della campagna promozionale. Nelle prossime settimane, Sony spingerà l'acceleratore sulla promozione di Horizon, con l'obiettivo di far conoscere meglio il gioco in vista del lancio. L'uscita di Horizon Zero Dawn è fissata per il primo marzo in Europa, il titolo dovrebbe entrare in fase Gold la prossima settimana e questo scongiurerebbe, di fatto, qualsiasi possibile rinvio.