Shovel Knight King of Cards: nuovo video gameplay off-screen su Switch

Durante il Pax West 2017 di Seattle, lo youtuber AbdallahSmash026 è riuscito a provare una demo disu, caricando con l'occasione un nuovo video gameplay off-screen sul proprio canale. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

King of Cards è una nuova espansione dedicata al mondo di Shovel Knight: Treasure Trove, incentrata sulla figura del King Knight, in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2018 (al momento non è chiaro se sarà disponibile anche su altre piattaforme). Il contenuto sarà gratuito per gli utenti in possesso di Treasure Trove, ma in alternativa potrà essere acquistato anche singolarmente.

