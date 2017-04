Shovel Knight: l'art book ufficiale sarà pubblicato il 29 agosto

Shovel Knight, platform in salsa 8 bit nato su Kickstarter, si è confermato uno dei più grandi successi indie recenti. Il suo livello di sfida unito a un eccellente character e level design, è riuscito a catturare sia i giocatori di vecchia data che quelli nuovi.

Come riportato dalle pagine di Amazon USA, Yacht Club Games sta per pubblicare un art book di 184 pagine intitolato Shovel Knight: Official Design Works. Tra i contenuti ci saranno concept art di protagonisti e nemici, tavole degli sprite, idee non incluse nel gioco e una galleria esclusiva di immagini.

L'uscita è fissata per il 29 agosto al prezzo di 39,99 $, e al momento non è chiaro se il volume verrà pubblicato anche nel nostro paese. L'ultima espansione del platform di Yacht Club Games, già disponibile su Nintendo Switch, arriverà su PC domani.