ha annunciato chesarà disponibile su PC (via Steam) a partire dal 5 aprile. Lo stesso giorno il gioco arriverà sul Nintendo eShop giapponese nelle versioni Wii U e 3DS.

Specter of Torment sarà disponibile più tardi nel mese di aprile anche su 3DS, Wii U, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One e Android Fire TV. L'espansione singola costerà 9,99 dollari/euro mentre il gioco Shovel Knight Treasure Trove sarà in vendita a 24,99 dollari/euro.

Shovel Knight Treasure Trove e Shovel Knight Specter of Torment sono già disponibili per il download su Nintendo Switch.