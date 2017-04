Shovel Knight Specter of Torment: data di lancio americana su console Sony e 3DS

ha annunciato la data di uscita nordamericana delle versioni Playstation 4, Playstation 3, Nintendo 3DS e PS Vita di. Il DLC che ci permetterà di giocare nei panni dello Specter Knight sarà disponibile per gli utenti oltreoceano a partire dal 25 aprile sulle piattaforme sopraccitate.

Per il momento non ci sono notizie né riguardo le edizioni destinate a Xbox One e Android Fire TV, né riguardo la data di lancio europea. Non ci resta dunque che attendere eventuali aggiornamenti da parte della software house. Ricordiamo che Shovel Knight Specter of Torment è disponibile, per ora, solamente su Switch e PC.