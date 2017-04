Shovel Knight Specter of Torment: problemi per le versioni 3DS e Wii U europee

Shovel Knight Specter of Torment è già uscito su PC e Switch, mentre arriverà su Playstation 4, Playstation 3 e PS Vita il prossimo 3 maggio. Le edizioni 3DS e Wii U, invece, sono già disponibili in Nord America, ma ancora non presentano una data di uscita europea, fissata momentaneamente a un generico "maggio 2017".

Yacht Club Games ha quest'oggi spiegato sul proprio sito le motivazioni dietro questo ritardo: "Malgrado i nostri migliori sforzi e il nostro forte ottimismo, siamo andati incontro a diversi problemi inaspettati che stanno facendo ritardare alcune edizioni. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per risolvere la situazione il più presto possibile, ma dal momento che le ultime fasi coinvolgono altri team, non siamo in grado di fornire una data di uscita precisa. Potremmo ricevere una risposta da un giorno all'altro. Siamo davvero dispiaciuti per questo, e speriamo che possiate giocare presto alle ultime versioni". Ancora nessun aggiornamento, invece, riguardo le edizioni Xbox One e Fire TV.