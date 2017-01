Shovel Knight: Specter of Torment uscirà ad aprile

ha annunciato che, espansione che fungerà da prequel dell'originale titolo indie uscito nel 2014, arriverà su PC e PlayStation 4. Come vi abbiamo riferito alcuni giorni fa,approderà anche su Nintendo Switch , ma non ci è dato sapere se il titolo e la sua espansione saranno per pronti per l'ibrida già ad aprile.

Come già anticipato durante l'annuncio avvenuto ai Game Awards 2016, l'espansione Specter of Torment ci permetterà di impersonare Specter Knight, uno dei boss presenti nel titolo originale. L'espansione si presenterà in versione giocabile al Pax South che si terrà la prossima settimana.

Sempre ad aprile, inoltre, arriverà Shovel Knight: Treasure Trove: si tratta di una collezione del gioco base con tutti i DLC e contenuti aggiuntivi compresi nel pacchetto. Yacht Club ha specificato che chiunque sia in possesso dell'originale Shovel Knight potrà effettuare un upgrade a questa versione completa senza costi aggiuntivi, assicurandosi tutte le espansioni e le novità che arriveranno in futuro.