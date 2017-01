Shovel Knight: Treasure Trove arriverà prima su Nintendo Switch

A seguito della presentazione di Nintendo Switch, la lineup di lancio della console continua ad arricchirsi di nuovi titoli. Lo sviluppatore indipendente Yacht Club Games ha svelato che Shovel Knight: Treasure Trove e Specter of Torment arriveranno prima sulla nuova home console della casa di Kyoto.

Shovel Knight: Treasure Trove raccoglierà tutte le avventure del cavaliere con la pala e dei suoi nemici, fornendo dunque ai giocatori i seguenti contenuti:

● Shovel Knight: Shovel of Hope

● Shovel Knight: Plague of Shadows

● Shovel Knight: Specter of Torment

● Shovel Knight: King Knight’s Campaign

● Shovel Knight: Battle Mode

L’intero pacchetto costerà 24,99$, mentre coloro che sono interessati solo alla nuova campagna con protagonista Spectre Knight, potranno acquistare Specter of Torment separatamente al prezzo di 9,99$, a meno di non possedere già una copia di Shovel Knight: in quel caso, l’upgrade sarà completamente gratuito. Lo sviluppatore ha inoltre confermato la possibilità di giocare in modalità cooperativa tramite l’utilizzo dei Joy-Con.

Nonostante non sia stata precisata la data d’uscita, Yacht Club Games ha chiarito che sarà a ridosso della “finestra di lancio” della nuova console della grande N. Shovel Knight: Treasure Trove e Specter of Torment arriveranno prima su Nintendo Switch, e seguiranno tutte le altre piattaforme nel mese di aprile.