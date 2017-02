Shovel Knight: Treasure Trove confermato come titolo di lancio per Switch

Lo sviluppatoreha confermato cheusciranno suil 3 Marzo, lo stesso giorno in cui debutterà la nuova console della casa di Kyoto.

Nello specifico, Shovel Knight: Treasure Trove è una collezione contenente il gioco base e tutte le espansioni pubblicate in seguito, mentre Shovel Kinght: Specter of Torment si presenta a tutti gli effetti come una nuova espansione. Entrambi i titoli saranno disponibili su Switch a partire dal 3 Marzo sul Nintendo eShop in formato digitale (ricordiamo che Shovel Knight: Specter of Torment sarà scaricabile gratuitamente per i possessori del gioco originale sulle varie piattaforme).