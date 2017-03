Shovel Knight: Treasure Trove si aggiorna raggiungendo i 1080p su Switch

È disponibile da oggi un nuovo aggiornamento per Shovel Knight: Treasure Trove, edizione contenente tutte le espansioni del platform di Yacht Club Games. Tra le novità, troviamo l'aumento di risoluzione a 1080p in modalità docked.

In precedenza, Shovel Knight girava a 720p sia se giocato in modalità portatile che con la console alloggiata nel dock. Grazie al nuovo aggiornamento gratuito, una volta collegata Switch alla TV verrà data ai giocatori la possibilità di passare al full-HD. Di seguito vi elenchiamo le principali correzioni introdotte dall'update:

● Corretto un bug in Specter of Torment che occorreva una volta sconfitto il boss finale nella versione tedesca del gioco;

● Corretto un bug che permetteva a Specter of Torment di eseguire un Judgment Rush in luoghi dove non era previsto;

● Una volta raggiunta la cima della torre, ora Horace ricompenserà sempre la giusta quantità in oro;

● Ora il controller per il secondo giocatore è supportato nella schermata di calibrazione;

● Resettando le impostazioni saranno ripristinate le dimensioni dello schermo e la luminosità di default;

● Bug fix per la modalità co-op di Shovel of Hope;

● Corretta la transizione della telecamera quando si cade in certi burroni;

● Miglioramenti per le varie localizzazioni;

● Cambiate le modalità dell'incontro con Reize.

Shovel Knight: Treasure Trove è disponibile momentaneamente in esclusiva su Nintendo Switch.