Shuhei Yoshida: Detroit Become Human e Dreams non sono confermati per il 2017

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno,ha pubblicato un video che mostra i titoli per PlayStation 4 più attesi del 2017. Tra questi compaiono anchedidi

In realtà però i due giochi in questione sono stati inseriti nel video per errore, almeno secondo quanto rivelato da Shuhei Yoshida su Twitter: rispondendo alla domanda di un fan, il presidente di Sony Worldwide Studios ha infatti ribadito come Dreams e Detroit Become Human non siano in realtà ancora confermati per il 2017. Questo non vuol dire che i due giochi non possano effettivamente uscire durante l'anno appena iniziato, al momento però la finestra di lancio non è stata confermata.