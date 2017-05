Shuhei Yoshida elogia Nintendo per l'apertura ai giochi indie su Switch

Durante un'intervista concessa in occasione dell'ultimo BitSummit, il presidente diha elogiatoper la sua apertura allo scenario dei videogiochi indipendenti su, sottolineando quanto questo sia importante per i piccoli sviluppatori.

"Penso che sia un'ottima cosa. Abbiamo fatto del nostro meglio per supportare gli sviluppatori indipendenti fino a questo momento, e nel frattempo sono stati pubblicati molti giochi indie di valore. Ma di recente anche Nintendo è stata approcciata dai piccoli studi, e loro stanno cercando di aiutarli supportando i middleware [L'Unreal Engine, per esempio, ha introdotto il supporto nativo a Nintendo Switch], in modo da rendere più semplice lo sviluppo dei giochi. Credo che questo sia di grande beneficio per l'industria dei giochi indipendenti.", afferma Shuehi Yoshida.

