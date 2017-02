è disponibile da oggi in Nord America e nelle scorse oreha festeggiato il lancio del gioco con un piccolo party a cui ha preso parte anche Shuhei Yoshida, presidente di

Hermen Hulst si è congratulato con tutti il team di Guerrilla e lo stesso ha fatto Yoshida con un messaggio su Twitter. Da notare come per l'occasione entrambi abbiano cambiato il proprio nickname sul social network rispettivamente in Horizon Zero Hermen e Horizon Zero Yoshida.

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn arriverà in Europa domani esclusivamente su PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.