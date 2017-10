Shuhei Yoshida soddisfatto del lavoro di Japan Studio

Tra le pagine del settimanale giapponese Famitsu, troviamo alcune dichiarazioni fatte dal presidente diInteractive Entertainment Worldwide Studio: Shuhei Yoshida. L'intervista è stata condotta durante la conferenza che ha preceduto il, dove il presidente si è espresso sue sul successo di

In particolare, Yoshida ha sottolineato come per lo studio interno di Sony sia stato un anno particolarmente produttivo, con produzioni come The Last Guardian, Gravity Rush 2, Everybody’s Golf, Knack 2 e l'imminente Gran Turismo Sport. Interrogato in seguito sul successo di Nintendo Switch, Yoshida ha spiegato come il lavoro di Nintendo sia importante per rivitalizzare l'industria delle home console, industria che, aggiunge il presidente di SCE, ha ripreso a crescere.