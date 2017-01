Shuhei Yoshida di Sony presente all'evento di presentazione di Nintendo Switch

La redazione di Gematsu ha pubblicato su Twitter alcune foto che testimoniano la presenza di(presidente di) all'evento di presentazione diche si è tenuto a Tokyo il 13 gennaio scorso.

Yoshida è stato visto aggirarsi tra gli stand della fiera con aria molto interessata, scattandosi anche un selfie da pubblicare sui suoi profili social. Niente di strano, del resto Shuhei non ha mai nascosto il suo enorme rispetto per Nintendo e l'interesse verso Switch. Al momento non sappiamo se il presidente di Sony Worldwide Studios abbia incontrato Tatsumi Kimishima o altre personalità di Nintendo durante l'evento.