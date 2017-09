Dopo mesi di rumor e speculazioni,ha finalmente annunciato la data di uscita della versione Nintendo Switch di Sine Mora EX. L'edizione aggiornata dell'omonimo Bullet Hell pubblicato nel 2012 sarà disponibile sulla console ibrida della Grande N a partire dal prossimo 26 settembre in nord America, mentre arriverà in Europa il 10 ottobre.

Sine Mora EX include diverse feature inedite: aspect ratio 16:9 (16:10 ancora selezionabile), doppiaggio in inglese, co-op locale fino a 2 giocatori nella modalità storia, tre modalità inedite versus (Race, Tanks e Dodgeball), nuovi livelli di difficoltà e rendering migliorato. Ricordiamo che il gioco è già disponibile su Playstation 4, PC e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione.